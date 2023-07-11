«Чикаго Вулвс» подписали 4-го бомбардира сезона АХЛ Терри и еще 8 игроков. Клуб будет независимым в новом сезоне

Теги переходы АХЛ Чикаго Вулвс Крис Терри Коул Шнайдер Хадсон Элинюк Адам Шил Хоккей

«Чикаго Вулвс» подписали 4-го бомбардира сезона АХЛ Криса Терри и еще 8 игроков.

В новом сезоне команда не будет связана партнерскими отношениями ни с одним клубом НХЛ. Ранее «Вулвс» сотрудничали с «Каролиной». 

Таким образом, впервые с сезона-1994/95 в АХЛ выступит независимый клуб. 

Состав команды пополнили вратарь Адам Шил, защитники Тайсон Фейст и Тори Делло, форварды Крис Терри, Коул Шнайдер, Кайл Марино, Доминик Франко, Хадсон Элинюк, Питер Аббандонато. 

34-летний Терри в прошлом сезоне набрал 78 (27+51) очков в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Бриджпорт». Экс-форвард «Каролины» и «Торпедо» занял 4-е место в гонке бомбардиров лиги. 

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