«Трактор» расторг контракт со Стасем по своей инициативе. У форварда 8 очков в 59 матчах сезона КХЛ

«Трактор» и Андрей Стась расторгли контракт.

Уральская команда сообщила, что расторгла соглашение с 34-летним нападающим по инициативе клуба.

перешел в « » в 2021 году. Он провел в команде два сезона.

В прошлом сезоне форвард набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «минус 13» в 59 матчах Фонбет чемпионата .

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Андрея Стася за высокий профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.