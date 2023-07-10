«Трактор» расторг контракт со Стасем по своей инициативе. У форварда 8 очков в 59 матчах сезона КХЛ

Теги Трактор переходы КХЛ Андрей Стась Хоккей

«Трактор» и Андрей Стась расторгли контракт.

Уральская команда сообщила, что расторгла соглашение с 34-летним нападающим по инициативе клуба.

Андрей Стась перешел в «Трактор» в 2021 году. Он провел в команде два сезона.

В прошлом сезоне форвард набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «минус 13» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Андрея Стася за высокий профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

1 комментарий

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Angryslon
Непонятно, за чем в Трактор погнался, уходя из Авангарда. Если только за деньгами. Объективно, Трактору кубок в ближайшее время не светит.
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