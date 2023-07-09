Хегландер продлил контракт с «Ванкувером» на два года и 2,2 млн долларов. Форвард набрал 9 очков в 25 матчах сезона НХЛ
«Ванкувер» подписал контракт с Нильсом Хегландером.
22-летний нападающий продлил соглашение с канадским клубом на два года со средней зарплатой 1,1 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Нильс Хегландер провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (3+6) очков.
В АХЛ форвард записал на свой счет 32 (14+18) балла за результативность в 45 играх регулярного чемпионата. В плей-офф – 6 (3+3) очков в 6 матчах.
«Ванкувер» выбрал Хегландера под общим 40-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019.
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