Михаил Абрамов перешел в «Куньлунь». Форвард имеет право играть за сборную Китая

Теги переходы КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар Михаил Абрамов 1998 Хоккей

Михаил Абрамов подписал контракт с «Куньлунем».

24-летний нападающий согласовал однолетнее соглашение с китайским клубом.

В прошлом сезоне Михаил Абрамов выступал за «Сочи». Он провел 12 матчей за команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Абрамов уже представлял «Куньлунь» в сезоне-2021/22, сыграв 21 игру за клуб и набрав 6 (3+3) очков.

Форвард имеет право выступать за сборную Китая.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий