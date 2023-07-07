Михаил Абрамов перешел в «Куньлунь». Форвард имеет право играть за сборную Китая
Михаил Абрамов подписал контракт с «Куньлунем».
24-летний нападающий согласовал однолетнее соглашение с китайским клубом.
В прошлом сезоне Михаил Абрамов выступал за «Сочи». Он провел 12 матчей за команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность.
Абрамов уже представлял «Куньлунь» в сезоне-2021/22, сыграв 21 игру за клуб и набрав 6 (3+3) очков.
Форвард имеет право выступать за сборную Китая.
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