Михаил Абрамов перешел в «Куньлунь». Форвард имеет право играть за сборную Китая

Михаил Абрамов подписал контракт с «Куньлунем».

24-летний нападающий согласовал однолетнее соглашение с китайским клубом.

В прошлом сезоне Михаил Абрамов выступал за « ». Он провел 12 матчей за команду в Фонбет чемпионате и набрал 1 (0+1) балл за результативность.

Абрамов уже представлял « » в сезоне-2021/22, сыграв 21 игру за клуб и набрав 6 (3+3) очков.

Форвард имеет право выступать за сборную Китая.