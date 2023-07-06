Минское «Динамо» подпишет Керрана, может продлить Меркли и интересуется форвардом Анасом – у него 305 очков в 398 играх АХЛ
Сэм Анас может перейти в минское «Динамо».
Команда из Беларуси проявляет интерес к 30-летнему американскому нападающему, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.
«Готов подтвердить информацию, что канадский защитник Коди Керран продолжит карьеру в минском «Динамо».
Нападающий Ник Меркли с большой долей вероятности останется в команде, а вот защитник Джозеф Душак возвращается в Северную Америку», – добавил Зислис.
Коди Керран выступал за «Металлург» в прошлом сезоне КХЛ.
Сэм Анас представлял «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») в прошлом сезоне. Форвард набрал 21 (13+8) балл в 41 матче регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф – 12 (4+8) баллов в 20 играх.
В общей сложности Анас провел 398 матчей в АХЛ и набрал 305 (109+196) баллов.
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