Семен Дер-Аргучинцев: «В «Торонто» очень хороший состав и сложно пробиться в основу. Поэтому я решил вернуться в Россию»

Теги Трактор Торонто НХЛ Антон Бурдасов КХЛ Никита Сошников Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев рассказал, почему вернулся в Россию.

Нападающий подписал контракт с «Трактором» на 2 года. В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто» и 50 игр за «Торонто Марлис» в АХЛ. 

– Что сподвигло вернуться на Родину?

– Сейчас ситуация непростая. В НХЛ я принадлежу «Торонто», где очень хороший состав и сложно пробиться в основу. Поэтому принял решение вернуться в Россию.

– В 2020 году вы провели небольшой отрезок в КХЛ. Что можете сказать об игре здесь?

– Я получал удовольствие, играя тут. Уровень команд высокий, будет интересно.

– Эксперты предсказывают, что в «Тракторе» вас могут поставить в связку с Сошниковым и Бурдасовым. Вы знакомы с ними?

– Да, конечно. Никиту Сошникова давно знаю и как человека, и как игрока. Когда мне было лет 16, он играл за «Торонто». Я приходил смотреть матчи. Антона Бурдасова тоже знаю – у него крутой бросок. Было бы здорово играть с этими ребятами.

– Наверное, с Сошниковым точно должна быть химия...

– Надеюсь, с обоими будет! Конечно, если тренер решит поставить нас вместе. Главному виднее, – сказал Дер-Аргучинцев.

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