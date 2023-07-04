Римашевский о драфте НХЛ: «Сан-Хосе» был приоритетом – это хорошая команда. Надо закрепиться в КХЛ, состояться как игрок, потом туда ехать»

Теги Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ КХЛ Динамо Хоккей

Егор Римашевский прокомментировал итоги драфта НХЛ.

«Сан-Хосе» выбрал хоккеиста под 203-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ.

«Эмоции от драфта положительные. Рад, что меня выбрал «Сан-Хосе». Этот клуб был для меня в приоритете.

«Аризона» еще связывалась со мной. Во время драфта «акулы» поздравили меня, а я написал, что рад стать частью их команды.

Из россиян из системы «Сан-Хосе» как-то давно пересекался с Даниилом Гущиным – он играл за команду «Динамо» 2002 года рождения. С Евгением Набоковым я не связывался. Мне приятно было попасть в эту систему.

Я смотрел за «Сан-Хосе» в плей-офф. Это хорошая команда, она показывает хороший хоккей. У меня есть еще два года в «Динамо».

Надо закрепиться в КХЛ, состояться здесь как игрок, и потом уже туда ехать. Думаю, мне подскажут, когда надо будет ехать.

Если через два года, когда контракт закончится, я пойму, что пока не готов, то останусь здесь. Если же там придется пробиваться через АХЛ, то я к этому готов», – сказал нападающий системы «Динамо» Егор Римашевский.

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