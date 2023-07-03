Харви-Пинар подписал контракт с «Монреалем» с зарплатой 1,1 млн долларов. Форвард набрал 20 очков в 34 матчах сезона НХЛ

«Монреаль» и Рафаэль Харви-Пинар договорились о новом контракте.

24-летний нападающий подписал двухлетний договор с клубом с кэпхитом 1,1 миллиона долларов.

По предыдущему соглашению кэпхит игрока составлял 825 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне набрал 20 (14+6) очков при полезности «плюс 7» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В АХЛ форвард записал на свой счет 31 (16+15) балл в 40 играх.

Харви-Пинар был выбран « » в седьмом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 201-м номером.