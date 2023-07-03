Харви-Пинар подписал контракт с «Монреалем» с зарплатой 1,1 млн долларов. Форвард набрал 20 очков в 34 матчах сезона НХЛ

Теги Монреаль НХЛ Рафаэль Харви-Пинар Хоккей

«Монреаль» и Рафаэль Харви-Пинар договорились о новом контракте.

24-летний нападающий подписал двухлетний договор с клубом с кэпхитом 1,1 миллиона долларов.

По предыдущему соглашению кэпхит игрока составлял 825 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне Харви-Пинар набрал 20 (14+6) очков при полезности «плюс 7» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В АХЛ форвард записал на свой счет 31 (16+15) балл в 40 играх.

Харви-Пинар был выбран «Монреалем» в седьмом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 201-м номером.

4 комментария

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Kirill HG
главное открытие Монреаля во второй половине прошедшего сезона (регулярки)
посмотрим, последует ли прогресс в следующем
+2
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Plamen
Для 7 го раунда драфта результат шикарный
+1
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Сергей Доплер
Уф... Болелы Монреаля выдохнули. Подписали! Ура!
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утиный пляжик
Это нужное подписание )
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