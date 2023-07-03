Харви-Пинар подписал контракт с «Монреалем» с зарплатой 1,1 млн долларов. Форвард набрал 20 очков в 34 матчах сезона НХЛ
«Монреаль» и Рафаэль Харви-Пинар договорились о новом контракте.
24-летний нападающий подписал двухлетний договор с клубом с кэпхитом 1,1 миллиона долларов.
По предыдущему соглашению кэпхит игрока составлял 825 тысяч долларов.
В прошедшем сезоне Харви-Пинар набрал 20 (14+6) очков при полезности «плюс 7» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В АХЛ форвард записал на свой счет 31 (16+15) балл в 40 играх.
Харви-Пинар был выбран «Монреалем» в седьмом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 201-м номером.
посмотрим, последует ли прогресс в следующем