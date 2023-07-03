«Тампа» обменяла Маруна и Чайковича в «Миннесоту» на пик в 7-м раунде драфта-2024

Теги переходы Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Патрик Марун Максим Чайкович Хоккей

«Тампа» обменяла форвардов Патрика Маруна и Максима Чайковича в «Миннесоту».

Взамен «Лайтнинг» получили выбор в 7-м раунде драфта НХЛ в 2024 году.

При этом «Тампа» удержит 20% зарплаты Маруна, которая в следующем сезоне останется прежней – в размере 1 млн долларов.

В минувшем сезоне в 80 матчах регулярки 35-летний американец набрал 14 (5+9) очков, в 6 играх плей-офф на его счету одна голевая передача.

Марун выигрывал Кубок Стэнли три раза подряд – в 2019 году в составе «Сент-Луиса», с «Тампой» – в 2020-м и 2021-м.

Чайкович выступал в системе «Тампы» с 2021 года, но в НХЛ еще не играл. За два сезона в АХЛ 22-летний словак провел 22 матча за «Сиракьюз», набрав 6 (3+3) очков. В 66 играх в ECHL за «Орландо» на счету Чайковича 39 (18+21) баллов.

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5 комментариев

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Crenk
Вместо Маруна наверное Максим Грошев станет в чекинге играть
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Всю "старую" гвардию отдали. Бельмар остался. Тоже уйдёт?
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curdboy
Ну вот и подошла к концу эпоха той чемпионской Тампы... что там теперь с контрактами Хэйгла и Стэмкоса...
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Aviator92
Чистят кепку под Жанно)))
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