«Сан-Хосе» может удержать 3 из 11 млн контракта Карлссона. «Питтсбург», «Каролина», «Сиэтл» и «Торонто» – в числе заинтересованных

Теги возможные переходы Питтсбург Торонто Каролина Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Сиэтл Хоккей

«Сан-Хосе» готов удержать три миллиона долларов контракта Эрика Карлссона в своей платежке.

«Шаркс» разговаривают с клубами НХЛ на предмет обмена шведского защитника, который выразил желание покинуть «Сан-Хосе», поскольку хочет бороться за Кубок Стэнли.

Контракт Эрика Карлссона с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Сообщается, что «Сан-Хосе» может удержать три миллиона долларов от контракта хоккеиста.

Калифорнийский клуб вряд ли согласится на то, чтобы сохранить больше трех миллионов в своей платежке, поэтому не исключается участие третьей команды в обмене.

«Питтсбург», «Каролина», «Сиэтл» и «Торонто» входят в список клубов, которым интересен хоккеист.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

17 комментариев

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разноцветный логотип
жадный баст
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Амфитрион
Ну Торонто-то зачем интересуется, куда им еще и Карлссона вписывать.
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Белый офицер
Но если менять, то Райлли взамен отдавать. Но мне бы не хотелось. Вообще и бесплатно не нужен.
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Александр Василич
Ответ Амфитрион
Ну Торонто-то зачем интересуется, куда им еще и Карлссона вписывать.
Обмен.
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Амфитрион
Ответ Александр Василич
Обмен.
На кого, на усатого?)))
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Дмитрий Кутузов
Ответ Амфитрион
Ну Торонто-то зачем интересуется, куда им еще и Карлссона вписывать.
Может хотят Тавареса скинуть, у него ещё 2 сезона по 11 лямов. А может Райлли спихнут, у того 7,5 до 30-го года.
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Амфитрион
Ответ Дмитрий Кутузов
Может хотят Тавареса скинуть, у него ещё 2 сезона по 11 лямов. А может Райлли спихнут, у того 7,5 до 30-го года.
Может, но тут только если что-то сложное, комплексное, сам по себе дорогущий Таварес Акулам явно нафиг не нужен.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Амфитрион
Может, но тут только если что-то сложное, комплексное, сам по себе дорогущий Таварес Акулам явно нафиг не нужен.
У Тавареса контракт на 2 года раньше закончится. Можно раньше избавиться от 11-миллионного балласта
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Амфитрион
Ответ Дмитрий Кутузов
У Тавареса контракт на 2 года раньше закончится. Можно раньше избавиться от 11-миллионного балласта
Ну все-таки Карлссон не только балласт, но и актив, желающие на него найдутся в отличии от Тавареса.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Амфитрион
Ну все-таки Карлссон не только балласт, но и актив, желающие на него найдутся в отличии от Тавареса.
Карлссон хочет уйти и побороться за Кубок, да и Шаркс сейчас в перестройке, им Карлссон не нужен
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Амфитрион
Ответ Дмитрий Кутузов
Карлссон хочет уйти и побороться за Кубок, да и Шаркс сейчас в перестройке, им Карлссон не нужен
Не нужен понятно, я к тому что они найдут вариант и поинтереснее чем Таварес.
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Дмитрий Дашковский
Торонто да ну там ещё с нюландером неизвестно что
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Кавабунга Шреддоголовый
И кого же Торонто собирается отдать? А с Нюландером что делать?
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