«Сан-Хосе» может удержать 3 из 11 млн контракта Карлссона. «Питтсбург», «Каролина», «Сиэтл» и «Торонто» – в числе заинтересованных
«Сан-Хосе» готов удержать три миллиона долларов контракта Эрика Карлссона в своей платежке.
«Шаркс» разговаривают с клубами НХЛ на предмет обмена шведского защитника, который выразил желание покинуть «Сан-Хосе», поскольку хочет бороться за Кубок Стэнли.
Контракт Эрика Карлссона с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Сообщается, что «Сан-Хосе» может удержать три миллиона долларов от контракта хоккеиста.
Калифорнийский клуб вряд ли согласится на то, чтобы сохранить больше трех миллионов в своей платежке, поэтому не исключается участие третьей команды в обмене.
«Питтсбург», «Каролина», «Сиэтл» и «Торонто» входят в список клубов, которым интересен хоккеист.
В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
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