Родригес перешел во «Флориду» из «Колорадо», подписав 4-летний контракт с зарплатой 3 млн долларов в год

Теги переходы Флорида Колорадо НХЛ Эван Родригес Хоккей

 «Флорида» подписал Эвана Родригеса на четыре года и 12 миллионов долларов.

Средняя зарплата 29-летнего нападающего составит три миллионов долларов.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Колорадо» и набрал 39 (16+23) очка в 69 матчах регулярного чемпионата.

В 7 играх плей-офф добавил 5 (1+4) баллов при полезности «+4».

Всего в НХЛ у форварда 385 матчей и 168 (69+99) очков. В плей-офф – 16 игр и 11 (4+7) баллов.

Зарплата Эвана Родригеса по прошлому однолетнему контракту составляла 2 миллиона долларов.

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