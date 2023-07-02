«Каролина» активно интересуется Эриком Карлссоном (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Каролина Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Пьер ЛеБрюн Хоккей

«Каролина» активно интересуется защитником «Сан-Хосе» Эриком Карлссоном.

«Каролина» продолжает прикладывать усилия в этом направлении. Посмотрим, что из этого выйдет, но предстоящие дни обещают оказаться интересными в этом плане», – сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он был признан лучшим защитником сезона НХЛ.

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона. 

Ранее «Харрикейнс» подписали контракт с защитником Дмитрием Орловым на 2 года с кэпхитом 7,75 млн долларов. 

Примечательно, что в прошлом году в день открытия рынка свободных агентов «Каролина» выменяла у «Сан-Хосе» защитника Брента Бернса. 

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ

9 комментариев

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oberkorn
Нахера им полузащитник карлсон, если на рынке был универсал рор, которого нэшвилл подписал за копейки. Вот кто нужен любой команде, которая идёт за бидоном.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Pronger
Да после подписания Орлова не актуально уже
Им нужны креативные игроки в нападении, поэтому Карлссон - самое то! Как раз в обмен на Бёрнса))
+7
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Pronger
Да после подписания Орлова не актуально уже
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SmilingBy
Ответ oberkorn
Нахера им полузащитник карлсон, если на рынке был универсал рор, которого нэшвилл подписал за копейки. Вот кто нужен любой команде, которая идёт за бидоном.
Рор вообще не то, что нужно Каролине. Он креатива в атаке не добавит.
Ну за такие деньги конечно он всем нужен, но Каролину ближе к кубку он не сделает.
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АРХАТ
Каролина идёт ва-банк и делает значительную ставку на следующий сезон.
2,8 млн свободных
Если "акулы" будут очень добры и оставят у себя половину кэп-хита то в 5,75 млн Карлуша обойдётся
Ну допустим отдадут "акулам" Пеши (4 млн), но он УФА т.е актив такой сомнительный (может уйти летом следующим) так что придётся доплачивать пиками.
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Maxim Shumov
Возьмут его и забудут про ПО. А спустя пару лет он снова начнёт говорить, что хочет в команду, где можно бороться за КС
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