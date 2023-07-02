«Каролина» активно интересуется Эриком Карлссоном (Пьер ЛеБрюн)
«Каролина» активно интересуется защитником «Сан-Хосе» Эриком Карлссоном.
«Каролина» продолжает прикладывать усилия в этом направлении. Посмотрим, что из этого выйдет, но предстоящие дни обещают оказаться интересными в этом плане», – сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он был признан лучшим защитником сезона НХЛ.
Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.
Ранее «Харрикейнс» подписали контракт с защитником Дмитрием Орловым на 2 года с кэпхитом 7,75 млн долларов.
Примечательно, что в прошлом году в день открытия рынка свободных агентов «Каролина» выменяла у «Сан-Хосе» защитника Брента Бернса.
Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ
Ну за такие деньги конечно он всем нужен, но Каролину ближе к кубку он не сделает.
2,8 млн свободных
Если "акулы" будут очень добры и оставят у себя половину кэп-хита то в 5,75 млн Карлуша обойдётся
Ну допустим отдадут "акулам" Пеши (4 млн), но он УФА т.е актив такой сомнительный (может уйти летом следующим) так что придётся доплачивать пиками.