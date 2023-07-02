«Каролина» активно интересуется Эриком Карлссоном (Пьер ЛеБрюн)

«Каролина» активно интересуется защитником «Сан-Хосе» Эриком Карлссоном.

« » продолжает прикладывать усилия в этом направлении. Посмотрим, что из этого выйдет, но предстоящие дни обещают оказаться интересными в этом плане», – сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он был признан лучшим защитником сезона .

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.

Ранее «Харрикейнс» подписали контракт с защитником Дмитрием Орловым на 2 года с кэпхитом 7,75 млн долларов.

Примечательно, что в прошлом году в день открытия рынка свободных агентов «Каролина» выменяла у « » защитника Брента Бернса.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Сорокин получит 66 млн от «Айлендерс», Тарасенко пока без клуба. Первый день рынка в НХЛ