«Детройт» подписал вратаря «Флориды» Лайона на 2 года с кэпхитом 900 тысяч долларов

Теги переходы Флорида Детройт НХЛ Алекс Лайон Хоккей

«Детройт» подписал вратаря Алекса Лайона на 2 года с кэпхитом 900 тысяч долларов.

Соглашение является односторонним. В минувшем сезоне 30-летний голкипер выступал за «Флориду».

В регулярном чемпионате он провел 15 матчей, в которых одержал 9 побед (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,89). 

Серия побед с Лайоном в воротах в конце регулярки позволила «Пантерс» выйти в плей-офф, поэтому Алекс начал его в роли стартового вратаря. 

После 3 матчей в серии с «Бостоном» он уступил место в воротах Сергею Бобровскому и после этого только раз вышел на замену в финале против «Вегаса».  

За карьеру в НХЛ у него 39 матчей и 16 побед (90,4%, 3,05). 

По прошлому двустороннему контракту Лайон получал 750 тысяч на уровне НХЛ и 310 тысяч – в АХЛ при минимуме за сезон 410 тысяч.

1 комментарий

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Амфитрион
Лайон умница, сумел использовать свой шанс. Контракт односторонний, а значит каких-то денег успеет заработать, плюс новый шанс доказать, а вдруг это была не разовая вспышка.
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