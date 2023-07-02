«Детройт» подписал вратаря «Флориды» Лайона на 2 года с кэпхитом 900 тысяч долларов

«Детройт» подписал вратаря Алекса Лайона на 2 года с кэпхитом 900 тысяч долларов.

Соглашение является односторонним. В минувшем сезоне 30-летний голкипер выступал за «Флориду».

В регулярном чемпионате он провел 15 матчей, в которых одержал 9 побед (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,89).

Серия побед с в воротах в конце регулярки позволила «Пантерс» выйти в плей-офф, поэтому Алекс начал его в роли стартового вратаря.

После 3 матчей в серии с «Бостоном» он уступил место в воротах Сергею Бобровскому и после этого только раз вышел на замену в финале против «Вегаса».

За карьеру в НХЛ у него 39 матчей и 16 побед (90,4%, 3,05).

По прошлому двустороннему контракту Лайон получал 750 тысяч на уровне и 310 тысяч – в АХЛ при минимуме за сезон 410 тысяч.