«Монреаль» обменял Эдмундсона в «Вашингтон» на два выбора на драфте. «Канадиенс» удержат 50% зарплаты игрока

Джоэл Эдмундсон перешел в «Вашингтон» из «Монреаля».

«Кэпиталс» выменяли 30-летнего защитника, отдав взамен два выбора на драфте – в третьем и седьмом раундах-2024.

Кроме того, «Канадиенс» удержат 50 процентов зарплаты Джоэла Эдмундсона.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 3,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Эдмундсон набрал 13 (2+11) очков при полезности «минус 29» в 61 матче регулярного чемпионата .