«Монреаль» обменял Эдмундсона в «Вашингтон» на два выбора на драфте. «Канадиенс» удержат 50% зарплаты игрока

Теги переходы Монреаль Вашингтон НХЛ Джоэл Эдмундсон Хоккей

Джоэл Эдмундсон перешел в «Вашингтон» из «Монреаля».

«Кэпиталс» выменяли 30-летнего защитника, отдав взамен два выбора на драфте – в третьем и седьмом раундах-2024.

Кроме того, «Канадиенс» удержат 50 процентов зарплаты Джоэла Эдмундсона.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 3,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Эдмундсон набрал 13 (2+11) очков при полезности «минус 29» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ.

6 комментариев

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YoRHa
Ответ Дмитрий Колышкин
Странный обмен, Кэпиталз пора омолаживаться, можно было заплатить пиком повыше, и получить более молодого защитника на перспективу, как это было с Сандином
У Кэпс уже есть молодые защитники. В том числе и на перспективу. Зачем сливать пик ради ещё одного?

Омоложивать нападение надо, а не защиту.
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Дмитрий Колышкин
Странный обмен, Кэпиталз пора омолаживаться, можно было заплатить пиком повыше, и получить более молодого защитника на перспективу, как это было с Сандином
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hhlg
Может куда-то Фегера денут или кого из других леворуких защитников ;)
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progexpNN
Неужели Вашингтон ещё на что-то рассчитывает в следующем сезоне? Эдминдсон достаточно надежный защитник да ещё и по цене менее $2 млн. Но у него всего один сезон по контракту...
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hhlg
Леворукие у Кэпс: Фегер, Алексеев, Сандин. Вряд ли с такими ребятами Маклеллан пошёл бы в сезон ;)
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Белый офицер
Эдмундсон норм защитник. Только он травмат.
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