Вратарь системы «Трактора» Хажеев о выборе «Каролиной» на драфте НХЛ: «Удивился тому, насколько высоко я ушел. Думал, будет 6-7-й раунд»

Вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев высказался о выборе «Каролиной» на драфте НХЛ.

18‑летний россиянин был выбран «Харрикейнс» в пятом раунде под общим 158‑м номером.

– Вы следили за церемонией драфта НХЛ?

– Да, смотрел вместе с друзьями.

– Когда « » выбрала вас, то удивились, обрадовались?

– Была радость. Удивился не тому, что меня выбрала «Каролина», а тому, насколько высоко я ушел. Думал, будет шестой-седьмой раунд. То, что выберет «Каролина», я догадывался. Прикольно, что мы с Александром Рыковым попали в одну команду.

– Вы догадывались насчет «Каролины», потому что были контакты со скаутами клуба?

– Да, хорошо общался со скаутом, и мне казалось, что «Каролина» будет одним из вариантов на драфте. Ко мне обращались скауты примерно девяти-десяти клубов. Некоторые команды интересовались больше, чем другие.

– Были предложения играть за океаном?

– Пока об этом даже не думал. У меня еще год контракта с « », буду его отрабатывать.

– Какие задачи перед собой поставите на ближайшие сезоны?

– Попасть в ВХЛ и , играть там на регулярной основе. «Трактор» – команда из моего родного города, и я хотел бы представлять ее.

– Мечта играть в тоже есть?

– Все хоккеисты мечтают туда попасть. Но надо вначале доказать что-то в России, чтобы ехать за океан, – сказал Хажеев.