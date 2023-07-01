Вратарь системы «Трактора» Хажеев о выборе «Каролиной» на драфте НХЛ: «Удивился тому, насколько высоко я ушел. Думал, будет 6-7-й раунд»
Вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев высказался о выборе «Каролиной» на драфте НХЛ.
18‑летний россиянин был выбран «Харрикейнс» в пятом раунде под общим 158‑м номером.
– Вы следили за церемонией драфта НХЛ?
– Да, смотрел вместе с друзьями.
– Когда «Каролина» выбрала вас, то удивились, обрадовались?
– Была радость. Удивился не тому, что меня выбрала «Каролина», а тому, насколько высоко я ушел. Думал, будет шестой-седьмой раунд. То, что выберет «Каролина», я догадывался. Прикольно, что мы с Александром Рыковым попали в одну команду.
– Вы догадывались насчет «Каролины», потому что были контакты со скаутами клуба?
– Да, хорошо общался со скаутом, и мне казалось, что «Каролина» будет одним из вариантов на драфте. Ко мне обращались скауты примерно девяти-десяти клубов. Некоторые команды интересовались больше, чем другие.
– Были предложения играть за океаном?
– Пока об этом даже не думал. У меня еще год контракта с «Трактором», буду его отрабатывать.
– Какие задачи перед собой поставите на ближайшие сезоны?
– Попасть в ВХЛ и КХЛ, играть там на регулярной основе. «Трактор» – команда из моего родного города, и я хотел бы представлять ее.
– Мечта играть в НХЛ тоже есть?
– Все хоккеисты мечтают туда попасть. Но надо вначале доказать что-то в России, чтобы ехать за океан, – сказал Хажеев.
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