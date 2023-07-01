Джулсен продлил контракт с «Ванкувером» на два года. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч

Теги Ванкувер НХЛ Ноа Джулсен Хоккей

«Ванкувер» и Ноа Джулсен договорились о новом контракте.

Защитник подписал соглашение с канадским клубом на два года. Договор является двусторонним.

Зарплата хоккеиста в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне Ноа Джулсен провел 12 матчей за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями.

В АХЛ хоккеист набрал 20 (3+17) баллов в 49 играх регулярного чемпионата.

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