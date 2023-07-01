«Питтсбург» ведет переговоры с Генцелом о контракте – истекает 6-миллионый договор. Джек набрал 414 очков в 453 играх регулярки, 58 баллов в 58 играх плей-офф
«Питтсбург» работает над новым контрактом Джека Генцела.
«Пингвинс» ведут переговоры с 28-летним нападающим о соглашении и вполне возможно, что вскоре объявят о продлении договора.
Но, как отмечает журналист Роб Росси, ни одна из сторон не торопится в этом вопросе.
Действующее соглашение Джека Генцела с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.
Форвард набрал 73 (36+37) балла в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Всего в лиге нападающий отметился 414 (197+217) баллами в 453 играх. В плей-офф – 58 (34+24) очков в 58 матчах.
Джек выступает за «Питтсбург» с сезона-2016/17.
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