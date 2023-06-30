«Монреаль» не предложил Гурьянову контракт. Форвард выйдет на рынок свободных агентов

«Монреаль» не сделал Денису Гурьянову квалификационное предложение.

Таким образом, российский нападающий выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, где может подписать соглашение с любым клубом .

перешел в « » из «Далласа» по ходу прошедшего сезона НХЛ и набрал 8 (5+3) очков при полезности «минус 7» в 23 матчах за «Канадиенс».

У хоккеиста завершился контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов.

В общей сложности в лиге нападающий сыграл 280 игр и записал на свой счет 111 (51+60) баллов за результативность.