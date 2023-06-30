«Монреаль» не предложил Гурьянову контракт. Форвард выйдет на рынок свободных агентов

Теги переходы Монреаль НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

«Монреаль» не сделал Денису Гурьянову квалификационное предложение.

Таким образом, российский нападающий выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, где может подписать соглашение с любым клубом НХЛ.

Денис Гурьянов перешел в «Монреаль» из «Далласа» по ходу прошедшего сезона НХЛ и набрал 8 (5+3) очков при полезности «минус 7» в 23 матчах за «Канадиенс».

У хоккеиста завершился контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов.

В общей сложности в лиге нападающий сыграл 280 игр и записал на свой счет 111 (51+60) баллов за результативность.

6 комментариев

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Booligan
Ответ Dimash Balatayev
Тампа
Лада
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Hitgoe Himgob
Точно кто-то заберёт. Доверия от тренера и удачи немного, должно всё получиться
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Беня_Финитас
Выйду я на поле с конём .
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0
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