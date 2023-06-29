«Каролина» не сделает Пулюярви предложение. Форвард станет свободным агентом, но ему предстоит долгое восстановление из-за операции на бедре

Йессе Пулюярви не получит квалификационное предложение от Каролины.

25-летнему финскому нападающему не сделают квалификационное предложение, а это означает, что хоккеист выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

Также отмечается, что перенес двойную операцию на бедре, и ему предстоит длительное восстановление.

Форвард перешел в «Каролину» из «Эдмонтона» в результате обмена по ходу прошлого сезона.

В составе «Харрикейнс» нападающий набрал 2 (0+2) очка в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 1 (0+1) балл в 7 играх.

Пулюярви – четвертый номер драфта НХЛ-2016. Хоккеиста выбрал «Эдмонтон».