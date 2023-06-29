«Каролина» не сделает Пулюярви предложение. Форвард станет свободным агентом, но ему предстоит долгое восстановление из-за операции на бедре
Йессе Пулюярви не получит квалификационное предложение от Каролины.
25-летнему финскому нападающему не сделают квалификационное предложение, а это означает, что хоккеист выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.
Также отмечается, что Йессе Пулюярви перенес двойную операцию на бедре, и ему предстоит длительное восстановление.
Форвард перешел в «Каролину» из «Эдмонтона» в результате обмена по ходу прошлого сезона.
В составе «Харрикейнс» нападающий набрал 2 (0+2) очка в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 1 (0+1) балл в 7 играх.
Пулюярви – четвертый номер драфта НХЛ-2016. Хоккеиста выбрал «Эдмонтон».
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