«Каролина» не сделает Пулюярви предложение. Форвард станет свободным агентом, но ему предстоит долгое восстановление из-за операции на бедре

Теги травмы Каролина НХЛ Йессе Пулюярви Хоккей

Йессе Пулюярви не получит квалификационное предложение от Каролины.

25-летнему финскому нападающему не сделают квалификационное предложение, а это означает, что хоккеист выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

Также отмечается, что Йессе Пулюярви перенес двойную операцию на бедре, и ему предстоит длительное восстановление.

Форвард перешел в «Каролину» из «Эдмонтона» в результате обмена по ходу прошлого сезона.

В составе «Харрикейнс» нападающий набрал 2 (0+2) очка в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 1 (0+1) балл в 7 играх.

Пулюярви – четвертый номер драфта НХЛ-2016. Хоккеиста выбрал «Эдмонтон».

3 комментария

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Виктор Пьянков
В итоге на уровне НХЛ оказался бастом, в отличии от двух напарников по звену. По молодёжи доминировал засчет габаритов и перестроить игру не смог, ещё тогда я в него меньше всех верил, но на европейском уровне может что то и получится
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сергей егоров
Прощай что-ли, финский "малыш"... Очень жаль
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Kazanest
В Салават Юлаев
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