Шуми Бабаев: «Руководство «Торонто» сообщило, что Овчинников проведет следующий сезон в Северной Америке»
Дмитрий Овчинников проведет сезон в системе «Торонто».
«Аренда Дмитрия Овчинникова в «Сибири» завершилась. Руководство «Торонто» сообщило игроку, что следующий сезон он проведет в Северной Америке.
У Овчинникова остался год по текущему контракту с «Мэйпл Лифс», – говорится в заявлении агента Шуми Бабаева.
В прошедшем сезоне Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 09:43.
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