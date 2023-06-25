Шуми Бабаев: «Руководство «Торонто» сообщило, что Овчинников проведет следующий сезон в Северной Америке»

Дмитрий Овчинников проведет сезон в системе «Торонто».

«Аренда Дмитрия Овчинникова в « » завершилась. Руководство « » сообщило игроку, что следующий сезон он проведет в Северной Америке.

У Овчинникова остался год по текущему контракту с «Мэйпл Лифс», – говорится в заявлении агента Шуми Бабаева.

В прошедшем сезоне Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 09:43.