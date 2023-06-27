У Карлссона прошло 11 лет между первым и нынешним «Норрисами». Это рекорд НХЛ, у Коффи и Лидстрема было по 10 между первым и последним

Теги рейтинги Сан-Хосе Никлас Лидстрем НХЛ Эрик Карлссон Пол Коффи Хоккей

У Эрика Карлссона прошло 11 лет между первым и нынешним «Норрисами», это рекорд НХЛ.

Шведский игрок «Сан-Хосе» был признан лучшим защитником сезона. 

33-летний Карлссон выиграл приз в 3-й раз за карьеру (ранее в 2012 и 2015 году).

Восемь лет между двумя очередными трофеями (2015 и 2023) – второй перерыв в истории приза (у Пола Коффи было 9 лет, 1986 и 1995 годы).

При этом 11 лет между первым и последним (для Эрика – на данный момент, 2012 и 2023) – рекорд лиги. У Коффи (1985 и 1995) и Никласа Лидстрема (2001 и 2011) было по 10 лет. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Лидстрем уже с третьего сезона в НХЛ был топовым защитником, и держал уровень топ-3 защитника лиги более 15 лет. Но индивидуальные награды к нему стали приходить только после 30 лет. Последнего Норриса вообще взял в 41 год, что вряд ли в обозримом будущем кто-то сможет перебить.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Алексеевич
Красавчик,много очков набрал,интересно в какой клуб его обменяют,поскольку он явно не собирается с сан-хосе задерживаться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wonder CP
Не считаю такого полузащитника достойным Норриса... Грустно это всё. Почему не награждают жестких дефов, лидеров типа Пьетранджело, например?
Эрик не лидер ни разу, не столп обороны, про защиту своих ворот вообще не думает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий