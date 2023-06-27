У Карлссона прошло 11 лет между первым и нынешним «Норрисами». Это рекорд НХЛ, у Коффи и Лидстрема было по 10 между первым и последним

У Эрика Карлссона прошло 11 лет между первым и нынешним «Норрисами», это рекорд НХЛ.

Шведский игрок « » был признан лучшим защитником сезона.

33-летний выиграл приз в 3-й раз за карьеру (ранее в 2012 и 2015 году).

Восемь лет между двумя очередными трофеями (2015 и 2023) – второй перерыв в истории приза (у было 9 лет, 1986 и 1995 годы).

При этом 11 лет между первым и последним (для Эрика – на данный момент, 2012 и 2023) – рекорд лиги. У Коффи (1985 и 1995) и (2001 и 2011) было по 10 лет.