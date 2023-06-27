Летанг выиграл «Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею. Он пережил 2-й инсульт за карьеру и смерть отца

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ Хоккей

Крис Летанг получил приз за верность хоккею.

Защитник «Питтсбурга» стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».

Награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Победителя определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Голосование проходило до старта плей-офф. 

36-летний Летанг в минувшем сезоне в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца.

В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (12+29) очко и вошел в топ-10 среди защитников по среднему игровому времени (24:51 за матч).

У Летанга – инсульт! Уже второй за последние 8 лет: тогда он вернулся на лед через два месяца

 

1 комментарий

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Strannix
Ну тут без вариантов было
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