Летанг выиграл «Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею. Он пережил 2-й инсульт за карьеру и смерть отца
Крис Летанг получил приз за верность хоккею.
Защитник «Питтсбурга» стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».
Награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Победителя определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Голосование проходило до старта плей-офф.
36-летний Летанг в минувшем сезоне в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца.
В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (12+29) очко и вошел в топ-10 среди защитников по среднему игровому времени (24:51 за матч).
У Летанга – инсульт! Уже второй за последние 8 лет: тогда он вернулся на лед через два месяца
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