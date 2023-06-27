Летанг выиграл «Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею. Он пережил 2-й инсульт за карьеру и смерть отца

Крис Летанг получил приз за верность хоккею.

Защитник « » стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».

Награда ежегодно вручается хоккеисту , проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Победителя определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Голосование проходило до старта плей-офф.

36-летний Летанг в минувшем сезоне в течение четырех недель пережил инсульт (второй за карьеру) и смерть отца.

В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (12+29) очко и вошел в топ-10 среди защитников по среднему игровому времени (24:51 за матч).

У Летанга – инсульт! Уже второй за последние 8 лет: тогда он вернулся на лед через два месяца