Ансель Галимов о «Спартаке»: «Знарок эмоционально воздействовал на хоккеистов, Витолиньш был ответственный за тактику. У них была синергия»
Ансель Галимов поделился воспоминаниями о работе с Олегом Знарком в «Спартаке».
– Вы играли за «Спартак» полгода в сезоне-2019/20. Что это за команда была тогда?
– Команду возглавлял Олег Знарок, ассистентами у него работали Витолиньш и Игорь Уланов. Помню, в этот год был ковид и сезон был не доигран.
– В свое время про Знарка говорили, что он силен именно как мотиватор, а не тактик.
– Олег Валерьевич работал чаше всего в тандеме с Харийсом Витолиньшем.
У них была синергия и каждый выполнял свою работу. Знарок больше эмоционально воздействовал на хоккеистов. Харийс был ответственный за тактику.
– У вас не было конфликта с Олегом Валерьевичем?
– Нет, конфликта никакого не было. Знарок – это вообще не тот тренер, который любит поругаться с игроками.
В прессе сейчас зачем-то раздувают то, что не является правдой.
Да, он может громко обсуждать с хоккеистом рабочие моменты, но на личности никогда переходить не будет, – сказал Ансель Галимов.
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