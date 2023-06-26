Ансель Галимов о «Спартаке»: «Знарок эмоционально воздействовал на хоккеистов, Витолиньш был ответственный за тактику. У них была синергия»

Теги Спартак Игорь Уланов Олег Знарок КХЛ Харийс Витолиньш Ансель Галимов Хоккей

Ансель Галимов поделился воспоминаниями о работе с Олегом Знарком в «Спартаке».

– Вы играли за «Спартак» полгода в сезоне-2019/20. Что это за команда была тогда?

– Команду возглавлял Олег Знарок, ассистентами у него работали Витолиньш и Игорь Уланов. Помню, в этот год был ковид и сезон был не доигран.

– В свое время про Знарка говорили, что он силен именно как мотиватор, а не тактик.

– Олег Валерьевич работал чаше всего в тандеме с Харийсом Витолиньшем.

У них была синергия и каждый выполнял свою работу. Знарок больше эмоционально воздействовал на хоккеистов. Харийс был ответственный за тактику.

– У вас не было конфликта с Олегом Валерьевичем?

– Нет, конфликта никакого не было. Знарок – это вообще не тот тренер, который любит поругаться с игроками.

В прессе сейчас зачем-то раздувают то, что не является правдой.

Да, он может громко обсуждать с хоккеистом рабочие моменты, но на личности никогда переходить не будет, – сказал Ансель Галимов.

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