Богдан Якимов: «Не считаю, что из меня лепили чекера в системе «Эдмонтона». Нет такого, что поездка в Америку окончательно поломала»

Теги Эдмонтон Владимир Крикунов НХЛ АХЛ КХЛ Богдан Якимов Хоккей

Богдан Якимов прокомментировал высказывание Владимира Крикунова об игре в Северной Америке.

– Крикунов говорил, что вас в Северной Америке сломали как игрока, сделали более прямолинейным. Согласны с ним?

– Я не считаю, что в системе «Эдмонтона» из меня лепили какого-то чекера.

В АХЛ я играл в ведущих звеньях. Мне повезло с тренерами. Но, вернувшись домой, мне все равно потребовалось какое-то время, чтобы обратно перестроиться.

Хоккей в разных лигах все-таки отличается. Но нет такого, что поездка в Америку меня окончательно как-то поломала, – сказал бывший нападающий системы «Эдмонтона» Богдан Якимов.

3 комментария

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Семён Саркисов
Первый тебя слегка направил не туда
+1
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sed3009
Ответ Семён Саркисов
Первый тебя слегка направил не туда
баловался?
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Booligan
Лепили чекера, а слепили чокера. Немножко ошиблись
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