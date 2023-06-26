Богдан Якимов: «Не считаю, что из меня лепили чекера в системе «Эдмонтона». Нет такого, что поездка в Америку окончательно поломала»

Богдан Якимов прокомментировал высказывание Владимира Крикунова об игре в Северной Америке.

– Крикунов говорил, что вас в Северной Америке сломали как игрока, сделали более прямолинейным. Согласны с ним?

– Я не считаю, что в системе «Эдмонтона» из меня лепили какого-то чекера.

В АХЛ я играл в ведущих звеньях. Мне повезло с тренерами. Но, вернувшись домой, мне все равно потребовалось какое-то время, чтобы обратно перестроиться.

Хоккей в разных лигах все-таки отличается. Но нет такого, что поездка в Америку меня окончательно как-то поломала, – сказал бывший нападающий системы «Эдмонтона» Богдан Якимов.