Джордан Стаал о «Каролине»: «У меня есть незавершенные дела. У нас отличная команда, в которой много отличных молодых игроков»

Джордан Стаал поделился эмоциями после подписания контракта с «Каролиной».

Нападающий продлил соглашение с клубом на четыре сезона и средней зарплатой 2,9 миллиона долларов.

«Конечно, это то место, где я хотел быть. Чувствую, что у меня есть незавершенные дела. Я очень рад быть частью организации и этой команды.

Это именно то, как я хотел завершить свою карьеру. Должно быть очень интересно и с множеством хороших воспоминаний на будущее.

У нас отличная команда, в которой много отличных молодых игроков. Я видел, как они росли и становились звездами. Было весело быть частью этого.

Я очень горжусь и польщен тем, что «Каролина» захотела подписать меня еще на несколько лет. Рад быть частью этого», – сказал Джордан Стаал.