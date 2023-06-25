Макдэвид сделал предложение своей девушке. Лорен Кайл назвала этот день лучшим в жизни

Коннор Макдэвид сделал предложение своей девушке Лорен Кайл.

Капитан « » и Лорен до предложения восемь лет состояли в отношениях.

«Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как счастлива, что мы проведем остаток жизни вместе.

Восемь лет роста, счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам еще столько всего предстоит. Я знала, что ты мой человек с того дня, как мы встретились.

Спасибо за самое продуманное, идеальное предложение, которое я никогда не могла себе представить. Я люблю тебя», – написала Лорен Кайл.

Известно, что Лорен владеет собственным бизнесом по дизайну интерьеров.

Фото: инстаграм Лорен Кайл

Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида. Познакомились, когда капитан «Эдмонтона» еще играл в хоккейной лиге Онтарио!