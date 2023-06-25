Макдэвид сделал предложение своей девушке. Лорен Кайл назвала этот день лучшим в жизни

Теги светская хроника Эдмонтон фото НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал предложение своей девушке Лорен Кайл.

Капитан «Эдмонтона» и Лорен до предложения восемь лет состояли в отношениях.

«Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как счастлива, что мы проведем остаток жизни вместе. 

Восемь лет роста, счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам еще столько всего предстоит. Я знала, что ты мой человек с того дня, как мы встретились. 

Спасибо за самое продуманное, идеальное предложение, которое я никогда не могла себе представить. Я люблю тебя», – написала Лорен Кайл.

Известно, что Лорен владеет собственным бизнесом по дизайну интерьеров.

Фото: инстаграм Лорен Кайл

Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида. Познакомились, когда капитан «Эдмонтона» еще играл в хоккейной лиге Онтарио!

8 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Ответ Александр Невский
Наражают детей и поменяют пол это нормально в Канаде. а может это не девушка а уже сменивший пол парень с Украины .
Чувствуется глубокий личный опыт.
+4
0
+4
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Wayne Gretzky 99
Что она под ростом подразумевает? Типа он таки смирился с тем, что она ему мозг делает?
+4
-4
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gukmamop
Судя по фотографии, главный бенифициар тут собака.
+1
-1
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NACfoRekcuF
Совершенно бескорыстно любящая дама.
0
0
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juven
Ответ Александр Невский
Наражают детей и поменяют пол это нормально в Канаде. а может это не девушка а уже сменивший пол парень с Украины .
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Art Ebosh
Ответ Wayne Gretzky 99
Чувствуется глубокий личный опыт.
Может это мысли субличности рассказчика, которая появилась из-за описанных им событий? Тяжело ему, к специалисту бы обратиться.
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Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ juven
Комментарий удален модератором
Жители Окраины все меняют пол .
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