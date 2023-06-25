Макдэвид сделал предложение своей девушке. Лорен Кайл назвала этот день лучшим в жизни
Коннор Макдэвид сделал предложение своей девушке Лорен Кайл.
Капитан «Эдмонтона» и Лорен до предложения восемь лет состояли в отношениях.
«Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как счастлива, что мы проведем остаток жизни вместе.
Восемь лет роста, счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам еще столько всего предстоит. Я знала, что ты мой человек с того дня, как мы встретились.
Спасибо за самое продуманное, идеальное предложение, которое я никогда не могла себе представить. Я люблю тебя», – написала Лорен Кайл.
Известно, что Лорен владеет собственным бизнесом по дизайну интерьеров.
Фото: инстаграм Лорен Кайл
Лорен Кайл – девушка Коннора Макдэвида. Познакомились, когда капитан «Эдмонтона» еще играл в хоккейной лиге Онтарио!
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