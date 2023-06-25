«Аризона» продлит контракт с вратарем Ингрэмом на 3 года с кэпхитом 1,95 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Аризона» продлит контракт с вратарем Ингрэмом на 3 года с кэпхитом 1,95 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

26-летний вратарь мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

В октябре прошлого года «Койотис» забрали его с драфта отказов «Нэшвилла». В минувшем сезоне у него действовал контракт с кэпхитом 733 тысячи долларов.

В 27 матчах в лиге одержал 6 побед. Он отражал 90,7% бросков при коэффициенте надежности 3,37.

«Похоже, что следующий сезон «Койотис» начнут с тандемом – Ингрэм. Это дает больше времени для продолжения развития в », – написал журналист PHNX Sports Крэйг Морган.

У 27-летнего Карела Веймелки остается 2 года действия контракта с кэпхитом 2,75 млн долларов.

24-летний россиянин Иван Просветов может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.