Генменеджер «Торпедо» о росте потолка зарплат: «Правильный ход, если хотим приближаться к НХЛ. Сейчас КХЛ сложно конкурировать даже за североамериканцев второго эшелона»
С 2020 года потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей на команду. В 2026 году его планируется повысить до 950 млн, в 2027-м – до 1 млрд.
– Многие сейчас выступают за повышение потолка зарплат. Такие планы есть у КХЛ, пусть и не со следующего сезона. Вы понимаете, чем это мотивировано?
– Если мы хотим иметь продукт высокого качества и приближаться к НХЛ, то повышение потолка зарплат – правильный ход. Мы видим ситуацию в других лигах. Не только в НХЛ, но и в АХЛ, Швейцарии, Швеции.
Сейчас нам сложно быть конкурентным рынком даже для североамериканских хоккеистов второго эшелона. В АХЛ они могут зарабатывать на уровне средних контрактов КХЛ. Чтобы сделать работу клубов чище и проще, повышение потолка зарплат необходимо.
Но сделано оно должно быть не без отрыва от социальных явлений, происходящих в обществе. На сегодняшний день мы, как страна, находимся в ситуации, когда это может быть избыточно. Полагаю, понимают это и в КХЛ.
– Очевидно, что «Торпедо» не упирается в потолок зарплат. В каких бюджетных рамках вы работаете?
– Если говорить о чистых зарплатах, без учетов индивидуальных бонусов, то это примерно 2/3 от установленного лигой потолка, – сказал Евгений Забуга.