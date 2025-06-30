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Генменеджер «Торпедо» о росте потолка зарплат: «Правильный ход, если хотим приближаться к НХЛ. Сейчас КХЛ сложно конкурировать даже за североамериканцев второго эшелона»

Генменеджер «Торпедо» высказался о повышении потолка зарплат в КХЛ.

С 2020 года потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей на команду. В 2026 году его планируется повысить до 950 млн, в 2027-м –  до 1 млрд. 

– Многие сейчас выступают за повышение потолка зарплат. Такие планы есть у КХЛ, пусть и не со следующего сезона. Вы понимаете, чем это мотивировано?

– Если мы хотим иметь продукт высокого качества и приближаться к НХЛ, то повышение потолка зарплат – правильный ход. Мы видим ситуацию в других лигах. Не только в НХЛ, но и в АХЛ, Швейцарии, Швеции.

Сейчас нам сложно быть конкурентным рынком даже для североамериканских хоккеистов второго эшелона. В АХЛ они могут зарабатывать на уровне средних контрактов КХЛ. Чтобы сделать работу клубов чище и проще, повышение потолка зарплат необходимо.

Но сделано оно должно быть не без отрыва от социальных явлений, происходящих в обществе. На сегодняшний день мы, как страна, находимся в ситуации, когда это может быть избыточно. Полагаю, понимают это и в КХЛ.

– Очевидно, что «Торпедо» не упирается в потолок зарплат. В каких бюджетных рамках вы работаете?

– Если говорить о чистых зарплатах, без учетов индивидуальных бонусов, то это примерно 2/3 от установленного лигой потолка, – сказал Евгений Забуга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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