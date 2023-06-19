«Филадельфия» готова удержать 2,1 млн долларов из зарплаты Хэйса. «Коламбус», вероятно, уже не интересуется игроком

Теги возможные переходы Филадельфия Коламбус НХЛ Кевин Хэйс Хоккей

«Филадельфия» готова удержать часть зарплаты Кевина Хэйса в своей платежной ведомости.

Соглашение 31-летнего Хэйса с кэпхитом 7,14 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

Известно, что «Филадельфия» может сохранить 2,1 миллиона долларов под своим потолком зарплат, если найдется вариант обмена игрока в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Флайерс» вели переговоры с «Коламбусом» о возможном обмене Хэйса, но инсайдер Эллиотт Фридман отметил, что «Блю Джекетс», кажется, уже не интересуются форвардом после переходов Ивана Проворова и Дэймона Сиверсона.

Хэйс набрал 54 (18+36) очка при полезности «минус 22» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды.

1 комментарий

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alex_tankist_nagibator_2010_super
ну за 5 на 3 года вполне себе
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