«Филадельфия» готова удержать 2,1 млн долларов из зарплаты Хэйса. «Коламбус», вероятно, уже не интересуется игроком

«Филадельфия» готова удержать часть зарплаты Кевина Хэйса в своей платежной ведомости.

Соглашение 31-летнего Хэйса с кэпхитом 7,14 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

Известно, что « » может сохранить 2,1 миллиона долларов под своим потолком зарплат, если найдется вариант обмена игрока в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Флайерс» вели переговоры с « » о возможном обмене , но инсайдер Эллиотт Фридман отметил, что «Блю Джекетс», кажется, уже не интересуются форвардом после переходов Ивана Проворова и Дэймона Сиверсона.

Хэйс набрал 54 (18+36) очка при полезности «минус 22» в 81 матче регулярного чемпионата . Форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды.