Марк Савар и Дэн Ламберт стали ассистентами главного тренера «Калгари».

Специалисты будут помогать новому главному тренеру клуба Райану Хаске.

45-летний Савар в сезоне-2019/20 работал помощником главного тренера «Сент-Луиса». В последние 2 сезона возглавлял клуб юниорской лиги Онтарио «Виндзор».

В качестве игрока выступал за « » с 1999 по 2002 годы. Среди его партнеров были нынешний генменеджер клуба Крэйг Конрой и специальный советник Джером Игинла.

53-летний Ламберт в последние 4 сезона был помощником главного тренера «Нэшвилла». Свою тренерскую карьеру он начал в 2009 году в клубе WHL «Келоуна», которым тогда руководил Хаска.

Свои посты сохранили помощник тренера Кэйл Маклин, тренер вратарей и видеотренер Джейми Прингл.