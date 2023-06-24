Марк Савар и Дэн Ламберт стали ассистентами главного тренера «Калгари»
Марк Савар и Дэн Ламберт стали ассистентами главного тренера «Калгари».
Специалисты будут помогать новому главному тренеру клуба Райану Хаске.
45-летний Савар в сезоне-2019/20 работал помощником главного тренера «Сент-Луиса». В последние 2 сезона возглавлял клуб юниорской лиги Онтарио «Виндзор».
В качестве игрока Савар выступал за «Калгари» с 1999 по 2002 годы. Среди его партнеров были нынешний генменеджер клуба Крэйг Конрой и специальный советник Джером Игинла.
53-летний Ламберт в последние 4 сезона был помощником главного тренера «Нэшвилла». Свою тренерскую карьеру он начал в 2009 году в клубе WHL «Келоуна», которым тогда руководил Хаска.
Свои посты сохранили помощник тренера Кэйл Маклин, тренер вратарей Джейсон ЛаБарбера и видеотренер Джейми Прингл.
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