Савар войдет в тренерский штаб «Калгари». Ранее Марк играл за клуб вместе с генменеджером Конроем

Марк Савар войдет в тренерский штаб «Калгари».

45-летний специалист станет помощником нового главного тренера клуба Райана Хаски, сообщает Sportsnet.

В качестве игрока выступал за « » с 1999 по 2002 годы. Среди его партнеров были нынешний генменеджер клуба Крэйг Конрой и его специальный советник Джером Игинла.

В НХЛ Савар также выступал за «Рейнджерс», «Атланту» и «Бостон». Всего провел 807 матчей и набрал 706 (207+499) очков.

После двух подряд сотрясений мозга в сезоне-2010/11 он более не выходил на лед, а официально завершил карьеру игрока в 2018 году.

В сезоне-2019/20 Марк работал помощником главного тренера «Сент-Луиса». В последние 2 сезона возглавлял клуб юниорской лиги Онтарио « ».