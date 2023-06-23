Савар войдет в тренерский штаб «Калгари». Ранее Марк играл за клуб вместе с генменеджером Конроем

Теги Калгари Марк Савар Крэйг Конрой НХЛ Виндзор Райан Хаска Хоккей

Марк Савар войдет в тренерский штаб «Калгари».

45-летний специалист станет помощником нового главного тренера клуба Райана Хаски, сообщает Sportsnet. 

В качестве игрока Савар выступал за «Калгари» с 1999 по 2002 годы. Среди его партнеров были нынешний генменеджер клуба Крэйг Конрой и его специальный советник Джером Игинла. 

В НХЛ Савар также выступал за «Рейнджерс», «Атланту» и «Бостон». Всего провел 807 матчей и набрал 706 (207+499) очков.

После двух подряд сотрясений мозга в сезоне-2010/11 он более не выходил на лед, а официально завершил карьеру игрока в 2018 году. 

В сезоне-2019/20 Марк работал помощником главного тренера «Сент-Луиса». В последние 2 сезона возглавлял клуб юниорской лиги Онтарио «Виндзор». 

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