Тоффоли не хочет оставаться в «Калгари». Клуб может обменять игрока с годом контракта и кэпхитом 4,25 млн долларов

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Тайлер Тоффоли Хоккей

Форвард Тайлер Тоффоли не хочет оставаться в «Калгари».

31-летний нападающий не планирует подписывать новый контракт с канадским клубом, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

У него остается один год действия контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов. В нем нет пунктов об ограничении на обмен. «Флэймс» могут обменять игрока. 

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Тоффоли набрал 73 (34+39) очка в 82 играх при полезности «+17». 

Баклунд не хочет оставаться в «Калгари». Линдхольм тоже, Хэнифина могут обменять, Ткачак и Годро ушли прошлым летом

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16 комментариев

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Bratsk Bruins
Ответ АРХАТ
Чего они как крысы то бегут из Калгари? Жёнушки/подружки давят, что им бедняжкам тяжело в Калгари жить?
Если по подружкам судить то на всех не хватит Флориды, Тампы или Нью-Йорка с Лос-Анджелесом. Туда бы наверное эти цыпочки хотели и желательно на большие контракты партнёров. Кстати интересно у Вани Федотова осталась та блондинка, что под конец появилась или сразу слилась как он поехал в Северодвинск вместо Филадельфии.
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АРХАТ
Чего они как крысы то бегут из Калгари?
Жёнушки/подружки давят, что им бедняжкам тяжело в Калгари жить?
+3
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+3
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Deathspell Omega
Мда, мало кто хочет из заметных игроков играть в канадской провинции...
А ведь "Флеймз" еще лет 5 назад всерьез обсуждали переезд - надо было ехать.....
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dosatuy
Жесть какая то с Огнями. Этот то куда? Играл в первом звене, наколотил очков. Где он так ещё будет. Если не ошибаюсь в Кингз выше третьего звена не поднимался.
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Maxim Shumov
Тоффоли, Линдхольм, Хэнифин, Баклунд - не хотят играть в Калгари. В прошлом году ушли Ткачак и Годро, обменяли Монахана. Самая экстремальная потеря костяка команды)) в следующем сезоне станут копией Чикаго - полсостава из АХЛ?
В Калгари налоги такие большие?
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Кино Музыка
Конец клубу. Закрытие вопрос времени.
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Амфитрион
Калгари, Виннипег... Чего-то перспективы канадских клубов с каждым годом все радостнее и радостнее.
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Maxim Shumov
Теперь Кадри будет в одного тянуть команду😁
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2fwqqk46z7
Ну что ж все бегут с тонущего корабля, видимо нет доверия ни к новому ГМ, ни к тренеру, а у всех контрактный год и надо выстрелить по хорошему. Флаг в руки как говорится, Конрой надеюсь что нибудь придумает, а ту бесплатно уйдут.
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artem21
Лишь бы Ванкувер на постигла судьба Калгари и Виннипега. А то две эти команды на глазах разваливаются. Плюс Монреаль с Оттавой буксуют, хотя у последних неплохая команда в перспективе. Канадские команды видать совсем непривлекательные для хороших игроков, тенденция только растёт.
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kostya187
Интересно будет дальше за Юбердо понаблюдать в Калгари: насколько будет результативен в такой команде со своим новым контрактом :)
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гилберт
Последний пусть выключит свет.
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гилберт
Может там кто то очень сильно пукает в раздевалке?
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гилберт
Сливают видимо какую то шишку. Серьёзные сигналы.
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dosatuy
Ответ Deathspell Omega
Мда, мало кто хочет из заметных игроков играть в канадской провинции... А ведь "Флеймз" еще лет 5 назад всерьез обсуждали переезд - надо было ехать.....
Там вроде до сих пор толком вопрос не закрыт со строительством новой арены. То не дадим денег, то дадим говорил индус мэр. Индус. Ему наверное милее сквош. А по заметным: Баклунд середняк играющий всю карьеру там, уж кто а про него думал там и закончит.
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dosatuy
Ответ kostya187
Интересно будет дальше за Юбердо понаблюдать в Калгари: насколько будет результативен в такой команде со своим новым контрактом :)
Дадут ему нашивку капитана и полетииит парень голы клепать) а то ему же Саттер мешал себя реализовать))
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