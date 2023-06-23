Тоффоли не хочет оставаться в «Калгари». Клуб может обменять игрока с годом контракта и кэпхитом 4,25 млн долларов
Форвард Тайлер Тоффоли не хочет оставаться в «Калгари».
31-летний нападающий не планирует подписывать новый контракт с канадским клубом, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
У него остается один год действия контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов. В нем нет пунктов об ограничении на обмен. «Флэймс» могут обменять игрока.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Тоффоли набрал 73 (34+39) очка в 82 играх при полезности «+17».
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Жёнушки/подружки давят, что им бедняжкам тяжело в Калгари жить?
А ведь "Флеймз" еще лет 5 назад всерьез обсуждали переезд - надо было ехать.....
В Калгари налоги такие большие?