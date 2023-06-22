«Детройт» ведет переговоры о переходах Дебринкета и Конекны. Айзерман хочет усилить топ-6

Теги возможные переходы Филадельфия Оттава Детройт НХЛ Стив Айзерман Трэвис Конекны Алекс Дебринкет Хоккей

«Детройт» интересуется нападающими «Оттавы» и «Филадельфии».

Генеральный менеджер «Ред Уингс» Стив Айзерман хотел бы дополнить состав команды бомбардиром в первые два звена и ведет переговоры о возможности обменов Алекса Дебринкета и Трэвиса Конекны.

У Дебринкета истекает контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Форвард набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

Действующее соглашение Конекны с зарплатой 5,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 61 (31+30) балл за результативность в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dudkinrs82
Конь один из немногих наших активов.
Надеюсь что айзи не разведёт дэнни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red.Wings
Слабо поточнее переводить информацию из источника? Там написано что СЧИТАЕТСЯ что Стив ведет переговоры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лорд раздевалки 1
конечный должен был изначально в хоккитауне стартовать, но случился жэка свешников
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red.Wings
Ответ Лорд раздевалки 1
конечный должен был изначально в хоккитауне стартовать, но случился жэка свешников
Эрикссон Эк должен был играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лорд раздевалки 1
Ответ Red.Wings
Эрикссон Эк должен был играть
Мой выбор я ставлю выше престарелого недогенменагера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий