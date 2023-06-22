«Детройт» ведет переговоры о переходах Дебринкета и Конекны. Айзерман хочет усилить топ-6

«Детройт» интересуется нападающими «Оттавы» и «Филадельфии».

Генеральный менеджер «Ред Уингс» хотел бы дополнить состав команды бомбардиром в первые два звена и ведет переговоры о возможности обменов и .

У Дебринкета истекает контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Форвард набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

Действующее соглашение Конекны с зарплатой 5,5 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 61 (31+30) балл за результативность в 60 матчах регулярного чемпионата в прошедшем сезоне.