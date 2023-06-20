Агент Раанты заявил о переговорах с «Каролиной» о контракте. Только у Кочеткова есть договор из вратарей на следующий сезон

Теги Каролина НХЛ Антти Раанта Хоккей

«Каролина» ведет переговоры с Антти Раантой.

Об этом заявил представитель голкипера Кевин Эпп.

«Мы ведем переговоры о возвращении Антти в «Каролину», – сообщил агент.

Соглашение Раанты и «Харрикейнс» с кэпхитом два миллиона долларов завершилось. 34-летний голкипер может выйти на рынок свободных агентов.

Финский вратарь провел 27 матчей в прошедшем регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,23 шайбы и отражая 91% бросков.

2 комментария

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Fandorin Erast
Какой-то бред!Опять три воротчика с контрактами будет?
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Aleksandr
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