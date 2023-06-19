«Бостон» продлил контракт с вратарем Бусси. Голкипер выиграл 22 из 32 матчей в сезоне АХЛ и сыграл в Матче звезд

Теги Бостон НХЛ АХЛ Провиденс Хоккей

«Бостон» и Брэндон Бусси договорились о новом контракте.

24-летний голкипер продлил соглашение с «Брюинс» на один сезон. Соглашение является двусторонним с кэпхитом 775 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за фарм-клуб «Бостона» в АХЛ – «Провиденс».

Бусси провел 32 матча в регулярном чемпионате, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,40 шайбы и отражая 92,4% бросков.

Голкипер также принял участие в Матче звезд АХЛ.

1 комментарий

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nightingale46
теперь можно менять Улльмарка по оверпрайсу на рынке))
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