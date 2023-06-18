Генменеджер «Миннесоты» о драфте НХЛ: «Придется заплатить серьезную цену, чтобы подняться, учитывая, насколько хорош этот драфт»

Генеральный менеджер «Миннесоты» ответил о возможности улучшить позицию на драфте НХЛ-2023.

«Уайлд» владеют 21-м общим выбором в первом раунде.

«Может быть, хотелось бы подняться повыше на драфте, но думаю, что в этот раз многие этого не сделают, потому что команды будут держать свои драфт-пики.

Придется заплатить серьезную цену, чтобы подняться, учитывая, насколько хорош этот драфт», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.