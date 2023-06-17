Игроки «Вегаса» привезли Кубок Стэнли на ранчо владельца клуба в Монтане.

«Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» в финале (4-1).

Перед стартом минувшего сезона хоккеисты уже приезжали на ранчо миллиардера Уильяма Фоли в штате Монтана.

Мероприятие для сплочения команды произошло во время тренировочного лагеря.

На территории ранчо есть поля для гольфа. Форвард « » сделал перерыв в игре для фото с трофеем. Позже игроки отметили чемпионство в баре.

Фото: официальный сайт НХЛ.