Игроки «Вегаса» привезли Кубок Стэнли на ранчо владельца клуба в Монтане

Теги светская хроника Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Уильям Фоли Хоккей

Игроки «Вегаса» привезли Кубок Стэнли на ранчо владельца клуба в Монтане.

«Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» в финале (4-1). 

Перед стартом минувшего сезона хоккеисты уже приезжали на ранчо миллиардера Уильяма Фоли в штате Монтана.

Мероприятие для сплочения команды произошло во время тренировочного лагеря. 

На территории ранчо есть поля для гольфа. Форвард «Вегаса» Джек Айкел сделал перерыв в игре для фото с трофеем. Позже игроки отметили чемпионство в баре.

Фото: официальный сайт НХЛ.

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2 комментария

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sk0208827
Ответ Vegas Knight
Эх, из-за известных событий невозможно доставить Кубок в Россию, так бы Вадику Шипачеву привезли. Неиронично первый легионер в истории Вегаса и заслужил его потрогать хотя бы, ковал историю Найтс с нуля.
ты как нормально?
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