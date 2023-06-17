Игроки «Вегаса» привезли Кубок Стэнли на ранчо владельца клуба в Монтане
Игроки «Вегаса» привезли Кубок Стэнли на ранчо владельца клуба в Монтане.
«Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв «Флориду» в финале (4-1).
Перед стартом минувшего сезона хоккеисты уже приезжали на ранчо миллиардера Уильяма Фоли в штате Монтана.
Мероприятие для сплочения команды произошло во время тренировочного лагеря.
На территории ранчо есть поля для гольфа. Форвард «Вегаса» Джек Айкел сделал перерыв в игре для фото с трофеем. Позже игроки отметили чемпионство в баре.
Фото: официальный сайт НХЛ.
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