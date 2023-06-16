Генменеджер «Вегаса»: «Мы способны лучше сохранить костяк чемпионской команды, чем прошлые обладатели Кубка Стэнли»

Генеральный менеджер «Вегаса» заявил о важности сохранения чемпионского состава.

«Голден Найтс» впервые в своей истории выиграли , обыграв «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Мы способны лучше сохранить костяк нашего чемпионского состава, чем прошлые чемпионы», – считает .

В составе «Вегаса» несколько хоккеистов могут выйти на рынок свободных агентов – в частности, голкипер Эдин Хилл и нападающий Иван Барбашев.