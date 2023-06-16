Генменеджер «Вегаса»: «Мы способны лучше сохранить костяк чемпионской команды, чем прошлые обладатели Кубка Стэнли»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Келли МакКриммон Хоккей

Генеральный менеджер «Вегаса» заявил о важности сохранения чемпионского состава.

«Голден Найтс» впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Мы способны лучше сохранить костяк нашего чемпионского состава, чем прошлые чемпионы», – считает Келли МакКриммон.

В составе «Вегаса» несколько хоккеистов могут выйти на рынок свободных агентов – в частности, голкипер Эдин Хилл и нападающий Иван Барбашев.

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