Генменеджер «Вегаса»: «Мы способны лучше сохранить костяк чемпионской команды, чем прошлые обладатели Кубка Стэнли»
Генеральный менеджер «Вегаса» заявил о важности сохранения чемпионского состава.
«Голден Найтс» впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.
«Мы способны лучше сохранить костяк нашего чемпионского состава, чем прошлые чемпионы», – считает Келли МакКриммон.
В составе «Вегаса» несколько хоккеистов могут выйти на рынок свободных агентов – в частности, голкипер Эдин Хилл и нападающий Иван Барбашев.
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