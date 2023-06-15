Игинла назначен специальным советником генменеджера «Калгари». Он провел 16 сезонов за клуб

Джером Игинла вошел в состав руководства «Калгари».

Бывший нападающий «Флэймс» назначен специальным советником генерального менеджера.

будет помогать Крэйгу Конрою и оказывать поддержку во всех областях хоккейной деятельности.

«Когда мы с Джеромом играли в «Калгари», то всегда обсуждали совместную работу в . Этот день настал.

Я рад снова приветствовать его в « ». Джером предложит нашей команде творческий подход и хоккейный ум, смешанные со страстью к игре и желанием выиграть Кубок Стэнли», – сказал Конрой.

Игинла выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год. По ходу сезона-2013/14 его обменяли в «Питтсбург».

Канадец провел в НХЛ 1554 матча в общей сложности.