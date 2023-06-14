Макфи впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Президент «Вегаса» по хоккейным операциям работает в лиге с 1992 года
Джордж Макфи впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.
Президент «Вегаса» по хоккейным операциям работает управленцем в клубах НХЛ с 1992 года.
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).
Макфи был первым в истории клуба генеральным менеджером (с 2016 по 2019 годы, команда играла в финале Кубка Стэнли в 2018 году).
Потом он перешел на должность президента по хоккейным операциям, а генменеджером стал Келли МакКриммон.
Ранее Макфи работал в «Ванкувере» (вице-президентом по хоккейным операциям, команда играла в финале Кубка Стэнли в 1994 году), «Вашингтоне» (был генменеджером с 1997 по 2014 годы, команда играла в финале Кубка Стэнли в 1998 году) и «Айлендерс» (вице-президентом по хоккейным операциям).
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