Макфи впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Президент «Вегаса» по хоккейным операциям работает в лиге с 1992 года

Джордж Макфи впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

Президент « » по хоккейным операциям работает управленцем в клубах с 1992 года.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).

Макфи был первым в истории клуба генеральным менеджером (с 2016 по 2019 годы, команда играла в финале Кубка Стэнли в 2018 году).

Потом он перешел на должность президента по хоккейным операциям, а генменеджером стал .

Ранее Макфи работал в « » (вице-президентом по хоккейным операциям, команда играла в финале Кубка Стэнли в 1994 году), « » (был генменеджером с 1997 по 2014 годы, команда играла в финале Кубка Стэнли в 1998 году) и «Айлендерс» (вице-президентом по хоккейным операциям).