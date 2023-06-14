Денисенко – 6-й игрок за 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли. У него «минус 3» за 5:57 в 5-й игре с «Вегасом»

Григорий Денисенко – 6-й игрок за 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли.

Российский форвард «Флориды» принял участие в пятом матче финальной серии с « » (3:9, 1-4).

22-летний россиянин провел на льду 5 минут 57 секунд, ни разу не бросил в створ и завершил игру с показателем полезности «минус 3».

В 18 матчах в регулярном чемпионате за «Пантерс» в этом сезоне он набрал 3 (0+3) балла.

стал 6-м игроком за последние 15 лет, дебютировавшим в плей-офф в финале.

Ранее таким достижением отметились Карл Седерберг (2013 год, «Бостон»), Тревор ван Римсдайк (2015, «Чикаго», выиграл трофей), Юусе Сарос (2017, «Нэшвилл»), Ник Каамано (2020, «Даллас») и Александр Волков (2020, «Тампа», выиграл трофей).