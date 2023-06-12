Морис об 1-3 в серии с «Вегасом»: «Это позволит «Флориде» сыграть раскрепощенно. У нас уже имеется опыт в такой ситуации»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Хоккей

Пол Морис назвал преимущество «Флориды» при счете 1-3 в серии финала Кубка Стэнли..

«Пантерс» уступают в серии перед пятым матчем на домашней площадке «Вегаса».

«Порой преимущество команды, уступающей 1-3 в серии, состоит в том, что это позволяет сыграть раскрепощенно.

Однако в то же время команда неспроста проигрывает 1-3 в серии, поэтому, безусловно, соперник хорошо.

Но у нас уже имеется некоторой опыт в такой ситуации, и мы используем его», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

В серии первого раунда «Флорида» уступала «Бостону» 1-3 в серии, но в результате победила 4-3.

1 комментарий

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Kirill HG
в финале играют Флорида и Вегас, а больше всех за последние пару дней "достается" и вспоминается Бостон...
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