Почти за 596 тысяч долларов продана форма Гретцки на аукционе с его последней игры в НХЛ. Торги начались с 50 тысяч долларов

Более 595 тысяч долларов заплатили за игровую форму Уэйна Гретцки.

Канадский хоккеист, лучший снайпер в истории НХЛ, завершил карьеру в лиге в составе «Рейнджерс» в 1999 году.

На аукционе форма бывшего нападающего с его финальной игры в НХЛ была продана за 595,933 тысячи долларов.

Игра «Рейнджерс» против «Питтсбурга» прошла 18 апреля 1999 года.

В этом матче Гретцки набрал свое последнее очко в карьере, отдав результативную передачу. Всего на его счету 2 857 (894+1 963) баллов в 1 487 играх.

В общей сложности до закрытия аукциона была сделана 21 ставка. Торги начались с суммы в 50 тысяч долларов.