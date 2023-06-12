Почти за 596 тысяч долларов продана форма Гретцки на аукционе с его последней игры в НХЛ. Торги начались с 50 тысяч долларов
Более 595 тысяч долларов заплатили за игровую форму Уэйна Гретцки.
Канадский хоккеист, лучший снайпер в истории НХЛ, завершил карьеру в лиге в составе «Рейнджерс» в 1999 году.
На аукционе форма бывшего нападающего с его финальной игры в НХЛ была продана за 595,933 тысячи долларов.
Игра «Рейнджерс» против «Питтсбурга» прошла 18 апреля 1999 года.
В этом матче Гретцки набрал свое последнее очко в карьере, отдав результативную передачу. Всего на его счету 2 857 (894+1 963) баллов в 1 487 играх.
В общей сложности до закрытия аукциона была сделана 21 ставка. Торги начались с суммы в 50 тысяч долларов.
Победил тот кто сэкономил на чипсах на входе в аукционный зал.