Бенсон назвал Макдэвида и Нюджент-Хопкинса любимыми игроками: «Коннор – это талант поколения. Суперумный, суперскоростной, может изменить ход матча»

Зак Бенсон выделил Коннора Макдэвида и Райана Нюджент-Хопкинса как своих любимых игроков.

– Когда вы взрослели, кто был вашим любимым игроком, за которым нравилось наблюдать?

– Райан Нюджент-Хопкинс или Коннор Макдэвид.

– На что обращаете внимание, когда видите игру Макдэвида?

– Он очень скоростной игрок. Суперумный, суперскоростной.

Он может изменить ход матча. Коннор – это талант поколения, но также он очень умный, – сказал Зак Бенсон, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

В прошедшем сезоне Бенсон выступал за «Виннипег» в Западной хоккейной лиге.