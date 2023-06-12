Бенсон назвал Макдэвида и Нюджент-Хопкинса любимыми игроками: «Коннор – это талант поколения. Суперумный, суперскоростной, может изменить ход матча»
Зак Бенсон выделил Коннора Макдэвида и Райана Нюджент-Хопкинса как своих любимых игроков.
– Когда вы взрослели, кто был вашим любимым игроком, за которым нравилось наблюдать?
– Райан Нюджент-Хопкинс или Коннор Макдэвид.
– На что обращаете внимание, когда видите игру Макдэвида?
– Он очень скоростной игрок. Суперумный, суперскоростной.
Он может изменить ход матча. Коннор – это талант поколения, но также он очень умный, – сказал Зак Бенсон, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.
В прошедшем сезоне Бенсон выступал за «Виннипег» в Западной хоккейной лиге.
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