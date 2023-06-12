«Оттава» претендует на форварда «Филадельфии» Лоутона. Форвард набрал 43 очка в сезоне
Скотт Лоутон интересен канадскому клубу НХЛ.
Сообщается, что «Оттава» проявляет серьезный интерес к нападающему Филадельфии.
Ранее появилась информация, что «Флайерс» отклонили предложение, в котором клубу предлагали выбор в конце первого раунда драфта.
Контракт 29-летнего Скотта Лоутона с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Форвард набрал 43 (18+25) балла за результативность в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
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