«Оттава» претендует на форварда «Филадельфии» Лоутона. Форвард набрал 43 очка в сезоне

Скотт Лоутон интересен канадскому клубу НХЛ.

Сообщается, что « » проявляет серьезный интерес к нападающему Филадельфии.

Ранее появилась информация, что «Флайерс» отклонили предложение, в котором клубу предлагали выбор в конце первого раунда драфта.

Контракт 29-летнего с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Форвард набрал 43 (18+25) балла за результативность в 78 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.