Баркли заявил о любви к хоккею: «Игроки хотят выиграть Кубок Стэнли. Их не волнует распределение нагрузкой, они не пытаются собрать суперкоманды»

Теги Кубок Стэнли Чарльз Баркли НХЛ Хоккей

Чарльз Баркли объяснил свой интерес к хоккею.

Бывший баскетболист клубов НБА намного чаще стал посещать хоккейные матчи НХЛ и появляться с студиях с хоккейными экспертами.

О своей любви к хоккею Чарльз Баркли рассказал в студии телеканала TNT.

«Мне нравится спорт ваших ребят. Он классный. Мне нравится тот факт, что вы заботитесь только о победе в Кубке Стэнли, а это то, чем должен быть весь спорт.

Я очень хотел выиграть чемпионат в НБА, но хоккеисты в победах разбираются лучше.

Хоккеисты просто хотят выиграть Кубок Стэнли. Их не волнует распределение нагрузкой, они не пытаются собрать суперкоманды. Вот почему я так люблю этот вид спорта, – сказал Чарльз Баркли.

Распределение нагрузкой – термин, используемый в НБА, подразумевающий то, что звездные баскетболисты пропускают некоторые матчи ради восстановления.

3 комментария

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Валдис Пельш
проснулся
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Sergio19882007
Так у них сезон почти на месяц длинее,начинают намного раньше чем в НБА и заканчивают чуть позже) НБА просто надо удлинить сезон на месяц и нагрузок меньше будет)
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