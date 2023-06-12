Баркли заявил о любви к хоккею: «Игроки хотят выиграть Кубок Стэнли. Их не волнует распределение нагрузкой, они не пытаются собрать суперкоманды»

Чарльз Баркли объяснил свой интерес к хоккею.

Бывший баскетболист клубов НБА намного чаще стал посещать хоккейные матчи НХЛ и появляться с студиях с хоккейными экспертами.

О своей любви к хоккею Чарльз Баркли рассказал в студии телеканала TNT.

«Мне нравится спорт ваших ребят. Он классный. Мне нравится тот факт, что вы заботитесь только о победе в Кубке Стэнли, а это то, чем должен быть весь спорт.

Я очень хотел выиграть чемпионат в НБА, но хоккеисты в победах разбираются лучше.

Хоккеисты просто хотят выиграть . Их не волнует распределение нагрузкой, они не пытаются собрать суперкоманды. Вот почему я так люблю этот вид спорта, – сказал Чарльз Баркли.

Распределение нагрузкой – термин, используемый в НБА, подразумевающий то, что звездные баскетболисты пропускают некоторые матчи ради восстановления.