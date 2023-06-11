Гуляев хотел бы познакомиться с Анатолием Тарасовым: «Хотелось бы узнать, как он смог придумать в то время такой хороший стиль игры»

Теги Авангард Сборная России по хоккею КХЛ Анатолий Тарасов Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев рассказал, что хотел бы познакомиться с Анатолием Тарасовым.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?

– Назову легендарного советского тренера Анатолия Тарасова.

Хотелось бы узнать, как он смог придумать в то время такой хороший стиль игры, который приносил результат и помогал добиваться успехов.

Было бы интересно услышать, как вырастить профессиональных игроков, которые до сих пор являются кумирами многих детей, – сказал защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев.

1 комментарий

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Назар Игорь
Стиль Анатолия Владимировича - жесткость, иногда до жестокости. В таком виде спорта как хоккей нет места либерализму, поэтому команды Тарасова всегда побеждали.
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