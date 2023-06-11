Гуляев хотел бы познакомиться с Анатолием Тарасовым: «Хотелось бы узнать, как он смог придумать в то время такой хороший стиль игры»

Михаил Гуляев рассказал, что хотел бы познакомиться с Анатолием Тарасовым.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?

– Назову легендарного советского тренера Анатолия Тарасова.

Хотелось бы узнать, как он смог придумать в то время такой хороший стиль игры, который приносил результат и помогал добиваться успехов.

Было бы интересно услышать, как вырастить профессиональных игроков, которые до сих пор являются кумирами многих детей, – сказал защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев.