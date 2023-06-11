Чарльз Баркли: «Я подошел к Айкелу в отеле и сказал, что он классный. Джек посмотрел на меня: «Кто ты, черт возьми, такой?»

Теги Кубок Стэнли Чарльз Баркли НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Чарльз Баркли поделился историей о том, как его не узнал Джек Айкел.

Бывший баскетболист клубов НБА посетил четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» (2:3).

«Вчера я был в отеле. Я подошел к Джеку Айкелу и сказал ему, что он классный … Думаю, Джек понятия не имел, кто я такой.

Он посмотрел на меня, будто: «Кто ты, черт возьми, такой?». Это было довольно забавно.

Когда я подошел к Айкелу, он вел себя потрясающе, был очень искренним», – сказал Чарльз Баркли.

3 комментария

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Линолеум
Сейчас бы звезде НХЛ знать всех баскетбольных негров тридцатилетней давности
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Arctic_Baron
Ответ Линолеум
Сейчас бы звезде НХЛ знать всех баскетбольных негров тридцатилетней давности
Если бы Айкел был канадец) а он пиндос. Да и Баркли как раз мегазвезда по сравнению с Айкелом) особенно в США
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_dominator_
Да, и в новости все-таки нужно пояснение, кто это такой...
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