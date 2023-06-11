Чарльз Баркли: «Я подошел к Айкелу в отеле и сказал, что он классный. Джек посмотрел на меня: «Кто ты, черт возьми, такой?»
Чарльз Баркли поделился историей о том, как его не узнал Джек Айкел.
Бывший баскетболист клубов НБА посетил четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» (2:3).
«Вчера я был в отеле. Я подошел к Джеку Айкелу и сказал ему, что он классный … Думаю, Джек понятия не имел, кто я такой.
Он посмотрел на меня, будто: «Кто ты, черт возьми, такой?». Это было довольно забавно.
Когда я подошел к Айкелу, он вел себя потрясающе, был очень искренним», – сказал Чарльз Баркли.
3 комментария