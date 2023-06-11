Чарльз Баркли: «Я подошел к Айкелу в отеле и сказал, что он классный. Джек посмотрел на меня: «Кто ты, черт возьми, такой?»

Чарльз Баркли поделился историей о том, как его не узнал Джек Айкел.

Бывший баскетболист клубов НБА посетил четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и « » (2:3).

«Вчера я был в отеле. Я подошел к и сказал ему, что он классный … Думаю, Джек понятия не имел, кто я такой.

Он посмотрел на меня, будто: «Кто ты, черт возьми, такой?». Это было довольно забавно.

Когда я подошел к Айкелу, он вел себя потрясающе, был очень искренним», – сказал Чарльз Баркли.