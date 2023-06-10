Лео Карлссон: «Интервью с «Коламбусом» прошло хорошо. Говорили о том, чего можно ожидать, если клуб меня выберет»

Лео Карлссон рассказал о собеседовании с «Коламбусом» во время тестов перед драфтом НХЛ.

18-летний шведский нападающий называется кандидатом на попадание в топ-5 драфта НХЛ-2023.

« » располагает общим 3-м выбором.

«Интервью с «Коламбусом» прошло хорошо. Мы говорили о том, где я предпочитаю играть – в центре или на краю. Я предпочитаю роль центра, это один момент.

Также мы обсуждали то, чего я могу ожидать в этой организации, если они меня задрафтуют», – сказал .

В минувшем сезоне Лео набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах за « » в SHL. Еще 9 (1+8) баллов добавил в 13 играх плей-офф.

Также он сыграл за сборную на ЧМ и отметился 5 (3+2) очками в 8 играх.