Лео Карлссон: «Интервью с «Коламбусом» прошло хорошо. Говорили о том, чего можно ожидать, если клуб меня выберет»
Лео Карлссон рассказал о собеседовании с «Коламбусом» во время тестов перед драфтом НХЛ.
18-летний шведский нападающий называется кандидатом на попадание в топ-5 драфта НХЛ-2023.
«Коламбус» располагает общим 3-м выбором.
«Интервью с «Коламбусом» прошло хорошо. Мы говорили о том, где я предпочитаю играть – в центре или на краю. Я предпочитаю роль центра, это один момент.
Также мы обсуждали то, чего я могу ожидать в этой организации, если они меня задрафтуют», – сказал Карлссон.
В минувшем сезоне Лео набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах за «Эребру» в SHL. Еще 9 (1+8) баллов добавил в 13 играх плей-офф.
Также он сыграл за сборную Швеции на ЧМ и отметился 5 (3+2) очками в 8 играх.
Хотя, я конечно ни разу не эксперт, но из того что я видел шведа и Фантилли они оба вот ну совсем не впечатлили на потенциал суперзвезд.
Могу очень конечно ошибаться, но Мичков сильнее их кажется.
Но его как все ниже и ниже котируют, удивлен несколько.