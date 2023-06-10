Лео Карлссон: «Интервью с «Коламбусом» прошло хорошо. Говорили о том, чего можно ожидать, если клуб меня выберет»

Теги Коламбус Сборная Швеции по хоккею НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции Эребру Лео Карлссон Хоккей

Лео Карлссон рассказал о собеседовании с «Коламбусом» во время тестов перед драфтом НХЛ.

18-летний шведский нападающий называется кандидатом на попадание в топ-5 драфта НХЛ-2023. 

«Коламбус» располагает общим 3-м выбором. 

«Интервью с «Коламбусом» прошло хорошо. Мы говорили о том, где я предпочитаю играть – в центре или на краю. Я предпочитаю роль центра, это один момент. 

Также мы обсуждали то, чего я могу ожидать в этой организации, если они меня задрафтуют», – сказал Карлссон

В минувшем сезоне Лео набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах за «Эребру» в SHL. Еще 9 (1+8) баллов добавил в 13 играх плей-офф. 

Также он сыграл за сборную Швеции на ЧМ и отметился 5 (3+2) очками в 8 играх. 

2 комментария

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sergen
Неплохой и надежный выбор для жакетов, да.
Хотя, я конечно ни разу не эксперт, но из того что я видел шведа и Фантилли они оба вот ну совсем не впечатлили на потенциал суперзвезд.
Могу очень конечно ошибаться, но Мичков сильнее их кажется.
Но его как все ниже и ниже котируют, удивлен несколько.
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Ответ sergen
Неплохой и надежный выбор для жакетов, да. Хотя, я конечно ни разу не эксперт, но из того что я видел шведа и Фантилли они оба вот ну совсем не впечатлили на потенциал суперзвезд. Могу очень конечно ошибаться, но Мичков сильнее их кажется. Но его как все ниже и ниже котируют, удивлен несколько.
непонятные перспективы у Мичкова. длинный контракт со СКА, плюс перед глазами история с Федотовым. смысл тратить высокий выбор на игрока, который приедет неизвестно когда и приедет ли вообще?
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