Исаев заработает 50 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)

Теги Локомотив КХЛ Даниил Исаев деньги Хоккей

Даниил Исаев заработает 50 млн рублей по новому контракту с «Локомотивом».

Как сообщает Metaratings, оклад игрока в ярославском клубе составит 25 млн рублей за сезон.

Ранее стало известно, что «Локомотив» продлил контракт с Исаевым до 2025 года.

В минувшем сезоне Исаев провел 38 игр за «Локомотив» в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1,60.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 12 матчей и отбил 93,3% бросков при коэффициенте надежности 1,64.

По итогам сезона Исаев был номинирован на приз лучшему вратарю лиги.

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2 комментария

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Ованес Оганян
Чтобы вы понимали, насколько это мало - Дер-Аргучинцев запросил 45
+4
-1
+3
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wolkov
Ответ Ованес Оганян
Чтобы вы понимали, насколько это мало - Дер-Аргучинцев запросил 45
бочаров днищеский 35 получает
+2
-1
+1
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