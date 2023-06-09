Исаев заработает 50 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)
Даниил Исаев заработает 50 млн рублей по новому контракту с «Локомотивом».
Как сообщает Metaratings, оклад игрока в ярославском клубе составит 25 млн рублей за сезон.
Ранее стало известно, что «Локомотив» продлил контракт с Исаевым до 2025 года.
В минувшем сезоне Исаев провел 38 игр за «Локомотив» в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1,60.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 12 матчей и отбил 93,3% бросков при коэффициенте надежности 1,64.
По итогам сезона Исаев был номинирован на приз лучшему вратарю лиги.
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