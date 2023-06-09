Исаев заработает 50 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)

Даниил Исаев заработает 50 млн рублей по новому контракту с «Локомотивом».

Как сообщает Metaratings, оклад игрока в ярославском клубе составит 25 млн рублей за сезон.

Ранее стало известно, что «Локомотив» продлил контракт с Исаевым до 2025 года.

В минувшем сезоне Исаев провел 38 игр за «Локомотив» в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1,60.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 12 матчей и отбил 93,3% бросков при коэффициенте надежности 1,64.

По итогам сезона Исаев был номинирован на приз лучшему вратарю лиги.